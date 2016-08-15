Владикавказ, 15 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В РСО-Алания не могут обрести муниципальную принадлежность жители поселка Молодежный. Как сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM, после долгожданного заселения в дома, построенные в рамках республиканской программы «Молодой семье — доступное жилье» прошло три года, но до сих пор поселок не числится ни в одной административной единице.

Юон Константин. Деревня Новгородской губернии. 1912

В результате неопределенного статуса жильцам постоянно приходится сталкиваться с различными проблемами. Остро стоит в поселке вопрос по очистным сооружениям, которые в настоящее время не работают, а сточные воды вытекают прямо на улицу, создавая жуткую антисанитарию. Почти год назад жители обращались к председателю правительства Северной Осетии с просьбой посодействовать в решении проблемы. Вскоре в поселок приехала республиканская комиссия вместе с представителями фирмы-установщика, и было решено составить необходимую смету расходов на запуск и передачу эксплуатирующей организации. На этом все закончилось, и сегодня ситуация только усугубляется.

Остались без внимания чиновников и обращения жильцов, пострадавших от града, выпавшего в июне 2016 года. По словам жильцов, в комиссии по ликвидации последствий от природной стихии им ответили, что не имеют права помогать, потому что поселок не находится в их хозяйственном ведении. Глава администрации села Гизель Аслан Доев, к которому, согласно свидетельству о праве собственности, относится поселок, также утверждает, что дома ему на баланс никто не передавал. Людям же теперь приходится доказывать то, что они проживают в своих домах и им был причинен ущерб.

«От нас почему-то все отмахиваются, а между тем проблемы растут как снежный ком. На прошлой неделе на трансформаторе произошло замыкание и взрыв, после которого был сильный скачок напряжения, из-за чего в домах сгорели бытовые приборы, а в одном доме даже случился пожар. На наши обращения в электросети Пригородного района мы опять получили ответ, что трансформатор не состоит на их балансе. И только на третьи сутки, после стихийного пикета, который мы устроили перед Домом правительства республики, подача электроэнергии была восстановлена. При этом электрики предупредили, что обслуживать трансформатор не будут», — рассказал житель поселка.

В сложившейся ситуации люди доведены до отчаяния и готовы перекрыть трассу или идти к Дому правительства, чтобы хоть как-то привлечь внимание региональной, а может, даже и федеральной власти к своим проблемам. За помощью они обратились в Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Как считает член регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев, точечные решения вопросов по мере их поступления не являются эффективными. «Не понятно, почему Министерство строительства республики как исполнитель программы «Молодой семье — доступное жилье» и заказчик строительства этого объекта до сих пор не вводит его в эксплуатацию и не передает данный объект на баланс Пригородного района? Ведь именно с этого момента начинается эта цепочка проблем. Для того чтобы вопросы решались, нужно хотя бы определить ответственных. На данный момент их просто нет», — отметил общественник.

Активисты ОНФ в Северной Осетии взяли на контроль ситуацию с поселком Молодежный. Проблемы жильцов они обсудят на площадке ОНФ, собрав за круглым столом представителей муниципальной и республиканской власти.

Отметим, что проблемы с поселком нынешнему руководству республики достались от предшественников.

Напомним, что строительство молодежного коттеджного поселка вблизи селения Гизель ведется более 10 лет. Все работы должны были завершиться в 2007 году. По плану в новые двухэтажные дома хотели вселить 106 молодых семей. На сегодняшний день в поселке насчитывается 38 семей, которым еще прежние власти обещали создать нормальные условия для проживания, а потом бросили их и продолжительное время продолжали успокаивать, чтобы обездоленные дольщики не устраивали акции протеста. Как говорят сами жильцы, когда их проблемы все-таки будут разрешены, не берется ответить никто.