Лондон, 15 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в европейских странах привела к тому, что в ряде государств основной причиной смертности населения стал рак. В целом на долю заболеваний сердца и сосудов в регионе приходится 45% смертельных исходов, пишет издание European Heart Journal.

scienceblog.ru Раковые клетки

По последним данным ученых, в среднем, в странах Европы 4 млн человек в год умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Они по-прежнему остаются основной причиной смертности, однако в некоторых странах ситуация поменялась за последние годы.

Так, в 10 странах Евросоюза — Бельгии, Дании, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Словении, Испании, Великобритании, а также в Израиле и Норвегии, смертность от онкологических болезней превысила число умерших от заболеваний сердца и сосудов.

Пока ученые не могут назвать точной причины такой разницы в причинах смертности в странах Западной и Восточной Европы. Однако обращают внимание на заметный успех профилактики и терапии сердечно-сосудистых недугов.