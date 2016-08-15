Барнаул, 15 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Главный трансплантолог России, академик РАН Сергей Готье назвал Алтайский край перспективным регионом для развития трансплантологии. Его отзыв об успехах персонала Алтайского краевого центра трансплантации органов опубликовал сегодня, 15 августа, официальный сайт региона.

коллаж Алтайский краевой центр трансплантации органов создан на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов напомнил, что развитие этого вида высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае начиналась с трансплантации почки.

«Сегодня операции по пересадке почки стали повседневным делом. В июле в регионе провели первую операцию по пересадке печени. В Краевой клинической больнице для этого есть все необходимое оборудование, работают прошедшие обучение в нашем центре молодые перспективные специалисты», — подчеркнул Сергей Готье.

По его мнению, дальнейшее развитие в регионе трансплантации печени, сердца зависит от многих факторов.

«Важны поддержка администрации Алтайского края, наличие донорских органов, приверженность и правильный настрой СМИ рассказывать о том, что донорские органы умершего человека могут спасти жизнь нескольким людям. Если эти слагаемые будут — это даст существенный толчок для трансплантации печени и сердца, к которым алтайские врачи уже готовы», — заявил главный трансплантолог России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уникальную операцию по трансплантации печени, длившуюся около семи часов, персонал алтайской краевой клинической больницы провел в конце июля 2016 года. Пациентке — 39-летней жительнице Барнаула — она была жизненно необходима. По словам специалистов, в подавляющем большинстве случаев после подобных операций люди получают возможность вести привычный образ жизни, заниматься спортом, возвращаются к работе.

Справка:

Центр трансплантации создан в рамках исполнения Стратегии развития Краевой клинической больницы, утвержденной Губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Краевая клиническая больница — единственное учреждение здравоохранения региона, входящее в перечень медицинских учреждений страны, которым разрешено осуществлять все виды трансплантационной помощи. На сегодняшний день выполнено 46 операций по трансплантации почки, и 10 — костного мозга.