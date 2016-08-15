Киев, 15 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Мариуполе (Донетчина, под контролем ВСУ) заработал FM-передатчик для украинского радио «Голоса Донбасса». Об этом 15 августа на своей странице в Facebook написала бывшая сотрудница министерства информационной политики Украины Татьяна Попова, передает ИА REGNUM.

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По ее словам, радио «Голос Донбасса» также будет запущено в населенных пунктах: Покровск (Красноармейск), Славянск, Краматорск (Донетчина, под контролем ВСУ), а также в Лисичанске и Северодонецке (Луганщина, под контролем ВСУ).

В то же время в населенных пунктах Донбасса, которые подконтрольны ВСУ, украинские власти не только не заблокировали трансляцию запрещенных на Украине телеканалов ДНР и Российской Федерации, но и не наладили трансляцию украинских СМИ. В частности, российское телевидение и каналы ДНР («Оплот» и «Первый республиканский») свободно транслируются в Красногоровке и Марьинском районе Донетчины (прифронтовые населенные пункты).

По словам украинского главы военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука, телевидение остается самым популярным источником информации в городе. «Люди тут проукраинские. Но они настолько настроены шестью каналами «сепарТВ»… Они же не слышат ничего другого. Сегодня мы из Марьинки по частоте 95,3 ловим радио («Голос Донбасса»), но не каждый слушает радио, а телевизор смотрят все. Обещали, обещали телевидение (украинское ТВ), а его как не было, так и нет», — заверил Ливанчук.

В свою очередь, жители Донбасса, проживающие в ДНР, могут смотреть украинские СМИ только по интернету или спутниковому ТВ. «Местный кабельный оператор дает доступ только к небольшому числу украинских каналов. В основном транслируют российские каналы и ТВ ДНР. Украинские новости смотрим по интернету, некоторые через спутник ловят», — рассказал 15 августа в интервью ИА REGNUM житель Донецка Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Славянске (Донетчина, под контролем ВСУ) президент Украины Петр Порошенко проинспектировал ход строительство новой телевизионной вышки на горе Карачун. Позже, выступая на центральной площади Славянска, Порошенко заявил, что дает два месяца на монтаж вышки. Ее установку должны были закончить еще весной 2016 года, но из-за нехватки финансирования работы по ее сооружению были приостановлены. Предполагается, что сигнал новой телевышки сможет «добивать» почти до Донецка, но сам Донецк покрывать не будет. «Возобновление трансляции украинских телеканалов в Луганской и Донецкой областях является задачей государственной важности», — сказал Порошенко.

По данным министра информационной политики Украины Юрия Стеца, для обеспечения полного покрытия трансляции украинских телевизионных каналов на Донетчине необходима дополнительная установка еще двух телевышек. Ранее на Луганщине начались работы по установке радиотелевизионной башни, которая была передана Украине американскими партнерами.