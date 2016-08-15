Вологда, 15 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. ЧП произошло накануне днем: мальчики 4 и 5 лет пошли гулять у своего дома в Грязовце. В последний раз их видел местный житель — дети шли в сторону пруда. Через некоторое время долгое отсутствие одного из мальчиков заметила его мать. Она выдвинулась на поиски вместе с отцом ребенка. Тела обоих детей они нашли в пруду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

«Они обнаружили тела в указанном водоеме размерами 26 на 8 метров, глубиной от 1,2 до 1,7 метра. Сейчас в Грязовце проводится доследственная проверка, судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели. Следователи выясняют обстоятельства ухода детей из дома и причины их бесконтрольного нахождения на улице», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального СК Константин Комин.

Добавим, что это далеко не первый аналогичный случай в Вологодской области с начала лета. Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 мая в пожарном водоеме в Никольском районе утонула девятилетняя школьница. 8 июня в Кирилловском районе шестилетняя девочка упала в реку рядом с домом и не смогла выбраться на берег. 3 июля на реке Комеле в Грязовецком районе 13-летний подросток неудачно нырнул, ударился головой об дно и захлебнулся. 4 июля 15-летний подросток утонул в небольшой речушке Угла в Шекснинском районе прямо на глазах у отдыхающих. В связи с такими случаями спасатели планировали усиление патрулей на официальных пляжах, которых, впрочем, в регионе всего 23 — то есть искупаться на законных основаниях можно даже не в каждом районе.