Москва, 15 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В России за неделю с 3 по 10 августа официальная безработица снизилась на 0,9% до 932,4 тыс. человек, говорится в сообщении Минтруда.

picserver.org Безработица

По состоянию на 3 августа в России было 940 тыс. 670 безработных. Еще 259,2 тыс. человек находятся в отпусках по соглашению сторон, работают неполное рабочее время или в простое по инициативе администрации.

Снижение за неделю произошло в 77 регионах, наибольшее — в Курской, Кировской и Сахалинской областях. Рост численности безработных зафиксирован в семи регионах, в том числе в Тверской области и в Севастополе. В Пензенской области показатель за неделю не изменился.

На 10 августа работодатели заявили в службы занятости 1,4 млн вакансий.