Улан-Удэ, 15 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Бурятии пытаются устранить последствия ливней, которые нанесли региону существенный ущерб.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, главам муниципалитетов необходимо «заслушать муниципальные службы, определить ущерб, собрать комиссии по ЧС и оперативно устранить замечания».

Из-за сильного дождя в ряде административных зданий в Улан-Удэ протекла кровля, произошел провал грунта: «Идет ремонт, в основном на местах справляются своими силами».

По данным республиканского правительства, кратковременные отключения электричества не привели к сбоям на объектах здравоохранения. В региональном Минкультуры уточнили, что «есть сложные вопросы по ряду объектов». Например, протекла кровля в Художественном музее им. Сампилова. Там необходим капитальный ремонт. Этот вопрос должны рассмотреть депутаты на сентябрьской сессии Народного хурала Бурятии.

Также провалился грунт у театра оперы и балета в Улан-Удэ на площади около 100 кв. метров. По словам министра культуры региона Тимура Цыбикова, театр проводит ремонт, но аварийный участок разрушается: «Проведено два выездных совещания, прошло точечное вскрытие грунта, пока не найдена причина. Выявлено скопление воды и проседание на других участках площади. Необходимо вскрытие на большую глубину».

Зампреду правительства Бурятии Николаю Зубареву поручено рассмотреть вопрос по объектам культуры на республиканской комиссии по ЧС. «Необходимо принять решение и устранять немедленно, не дожидаясь сессии Народного хурала РБ. Площадь у фонтана нужно не просто залатать, а сначала определить причину, с приглашением проектировщиков, куда идет смыв грунта. Чтобы больше это не повторялось», — сказал глава региона Вячеслав Наговицын.

В администрации Улан-Удэ ИА REGNUM сообщили, что планируют устранить последствия ливня до конца этой недели.

По данным горадминистрации, за прошедшую неделю в единой диспетчерской службе города было зарегистрировано 1 822 обращения горожан. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 10% жалоб были связаны с течью кровель, промоинами на дорогах, затоплениями подвалов. 90% жалоб были связаны с нарушениями по линии электроснабжения. Представитель «Улан-Удэ Энерго» пояснил, что «большинство заявок отработаны, потребители получили электроэнергию». «Однако большое количество технологических сбоев настораживает, поэтому было принято решение провести расширенное совещание по данному вопросу в ближайшие дни, в том числе с участие сетевых энергокомпаний», — сказали в администрации.

Между тем, по данным синоптиков, республику ждут еще две дождливых недели.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из-за большого количества осадков в Бурятии подъем уровня воды был зафиксирован на реках юго-западных районов — Иркут, Ока и Джида. На реке Селенга также отмечался подъем уровня воды. В связи с этим руководителям муниципальных образований региона рекомендовано продумать алгоритм действий в случае выхода воды из берегов.