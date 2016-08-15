Севастополь, 15 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил до 1 сентября рассмотреть вопрос возможного переноса органов законодательной и исполнительной властей города из исторической части Севастополя в здание института банковского дела в Гагаринском районе. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания 15 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«Вопрос переезда в новое место из исторической части Севастополя, чтобы снизить нагрузку на город, обсуждается с 2014 года. Мы сейчас находимся в стадии проработки этого решения», — сказал журналистам Овсянников.

По мнению части чиновников, здание требует серьезной реконструкции, поскольку оно спроектировано под учебные задачи — с большими аудиториями, не приспособленными для работы аппарата.

Врио губернатора уверен, что потребуется всего лишь перепланировка помещений под кабинеты чиновников. «Подготовить вопрос переезда не эмоционально, а со всей аргументацией — после этого принять решение — стоит ли переезжать. Перенос существенно снизит затраты городского бюджета на содержание органов власти», — подчеркнул глава города.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Елизаров, его ведомство подготовит техзадание на перепланировку помещений и установку всех необходимых сетей интернета, телефонии и охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас здание института банковского дела, построенное Нацбанком Украины, передано в бессрочное пользование Центробанку России. В нем размещается Московская банковская школа.

Не так давно стало известно, что на здание претендует Минобороны. Как заявлял начальник Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) им. Нахимова Александр Гринкевич, фонды института могут быть использованы для размещения трех гражданских факультетов училища.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработчики генплана Севастополя предлагали разместить административную часть в районе Красной горки, вблизи железнодорожного вокзала.

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