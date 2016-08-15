Алеппо, Сирия, 15 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум.

Наступление вооруженных группировок сирийской оппозиции, а также связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков в Алеппо провалилось, сообщает Associated Press.

Pixabay.com Флаг Сирии

Такая информация появилась на сайтах представителей сирийской оппозиции 15 августа. По данным боевиков, исламисты были вынуждены уйти с позиций, захваченных ими поблизости от цементной фабрики на юго-западной окраине города.

Наступление возглавлялось одним из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который теперь носит название «Джебхат Фатах аш-Шам» — группировка, прежде именуемая «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).