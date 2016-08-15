Свердловские кандидаты в Госдуму: от министра до безработных
Екатеринбург, 15 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборы в Государственную думу по одномандатным округам зарегистрировано 69 кандидатов, сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM. Своих представителей выдвинули 12 политических партий, причём восемь партий, включая парламентские, выдвинули кандидатов во всех семи мажоритарных округах Среднего Урала.
Помимо действующих депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области, по одномандатным округам заявили свои кандидатуры представители бизнеса, органов государственной исполнительной власти, рабочие, временно не работающие граждане, пенсионеры, а также кандидаты, указавшие свой основной род деятельности как «домохозяин».
Так, по Серовскому избирательному округу баллотируется министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько, представляющий партию «Единая Россия». Помимо представителей бизнеса и депутатского корпуса, конкуренцию министру составят пенсионеры Галина Бастрыгина от партии ПАРНАС и Марат Камалов от Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР), а также временно не работающие Георгий Жаркой от «Патриотов России» и Александр Ильин от «Гражданской платформы». Также из представителей исполнительной власти в Государственную думу баллотируется глава городского округа Арамиль Владимир Герасименко. Примечательно, что он идёт от Партии роста по Каменск-Уральскому округу.
Двоих кандидатов от рабочего класса выдвинула Коммунистическая партия «Коммунисты России». Это слесарь-сантехник Константин Карашевич (Каменск-Уральский округ) и водитель Дмитрий Абрамов (Нижнетагильский округ).
Больше всего временно не работающих кандидатов, а также указавших свой основной род деятельности как «домохозяин», баллотируется от партий ПАРНАС и Коммунистическая партия «Коммунисты России». Так, КПКР выдвинула двух домохозяев и одного безработного, а ПАРНАС — двух безработных и одного домохозяина. Причём домохозяин от ПАРНАС Михаил Борисов указал в своих документах, что имеет погашенную в 1986 году судимость по ч. 3 ст. 89 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Свердловской области, Михаил Борисов — единственный из 70 зарегистрированных в Государственную думу кандидатов, ранее имевший судимость.
Отметим, что единственный работающий в сельскохозяйственной сфере кандидат в Госдуму выдвинут в Свердловской области партией «Родина». Это фермер Дмитрий Черемисин, и он баллотируется по Асбестовскому избирательному округу.