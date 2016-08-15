Екатеринбург, 15 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборы в Государственную думу по одномандатным округам зарегистрировано 69 кандидатов, сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM. Своих представителей выдвинули 12 политических партий, причём восемь партий, включая парламентские, выдвинули кандидатов во всех семи мажоритарных округах Среднего Урала.

Леонид Голованов. Депутат — слуга народа. 1947

Помимо действующих депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области, по одномандатным округам заявили свои кандидатуры представители бизнеса, органов государственной исполнительной власти, рабочие, временно не работающие граждане, пенсионеры, а также кандидаты, указавшие свой основной род деятельности как «домохозяин».

Так, по Серовскому избирательному округу баллотируется министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько, представляющий партию «Единая Россия». Помимо представителей бизнеса и депутатского корпуса, конкуренцию министру составят пенсионеры Галина Бастрыгина от партии ПАРНАС и Марат Камалов от Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР), а также временно не работающие Георгий Жаркой от «Патриотов России» и Александр Ильин от «Гражданской платформы». Также из представителей исполнительной власти в Государственную думу баллотируется глава городского округа Арамиль Владимир Герасименко. Примечательно, что он идёт от Партии роста по Каменск-Уральскому округу.

Двоих кандидатов от рабочего класса выдвинула Коммунистическая партия «Коммунисты России». Это слесарь-сантехник Константин Карашевич (Каменск-Уральский округ) и водитель Дмитрий Абрамов (Нижнетагильский округ).

Больше всего временно не работающих кандидатов, а также указавших свой основной род деятельности как «домохозяин», баллотируется от партий ПАРНАС и Коммунистическая партия «Коммунисты России». Так, КПКР выдвинула двух домохозяев и одного безработного, а ПАРНАС — двух безработных и одного домохозяина. Причём домохозяин от ПАРНАС Михаил Борисов указал в своих документах, что имеет погашенную в 1986 году судимость по ч. 3 ст. 89 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Свердловской области, Михаил Борисов — единственный из 70 зарегистрированных в Государственную думу кандидатов, ранее имевший судимость.

Отметим, что единственный работающий в сельскохозяйственной сфере кандидат в Госдуму выдвинут в Свердловской области партией «Родина». Это фермер Дмитрий Черемисин, и он баллотируется по Асбестовскому избирательному округу.