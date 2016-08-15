Екатеринбург, 15 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Вряд ли кто-то на сегодняшний день заинтересован в разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом 15 августа по итогам переговоров с главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайние меры», — сказал Лавров.

По его словам, сейчас главное — «не поддаваться эмоции, не впадать в какие-то экстремальные варианты действий, а сдержанно и сконцентрированно обеспечить стабилизацию обстановки».

При этом министр вновь выступил за возврат ситуации на Украине в русло «Минских соглашений»: «Я выступаю за то, чтобы сейчас сосредоточиться на возвращении всей ситуации во всех ее аспектах — и в аспектах безопасности, и в аспектах политического урегулирования — к последовательности и сути минских договоренностей».

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин вновь заговорил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, на это потребуется время и ресурсы, однако такой сценарий в случае необходимости может быть реализован.

Впоследствии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент РФ может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

«Я бы не хотел, чтобы это так завершалось, но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, президент такое решение, наверное, может принять», — сказал Медведев.

По его словам, «окончательное решение принимается президентом страны, который ведет внешнеполитическую повестку страны».