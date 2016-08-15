Ярославль, 15 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. 13 августа в Ярославле прошел митинг обманутых дольщиков. На него вышли около 500 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наш дом строила «Ивановская домостроительная компания», по всем срокам он должен был быть сдан около года назад. Но в мае 2015 года строительство было остановлено. При выборе квартиры я полагался на опыт застройщика, он был надежным, и построил рядом немало домов. Ближе к осени 2015 года стало известно, что застройщик недееспособен и мы все стали обманутыми дольщиками. Начиная я апреля постоянно проводятся с нами совещания в Правительстве региона с участием «Росбанка» и застройщиков. Нам было обещано, что наш дом будет сдан в июле. Этого не произошло из-за каких-то недочетов, которые были выявлены позднее. Срок сдачи перенесли сначала на июль, потом на август. В подвале дома стоит вода, и никто эту проблему не решает. Нам обещают сдать дом не позднее 15 сентября, но нет никакой уверенности в том, что срок опять не перенесут», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM обманутый дольщик Андрей Смекалов.

На митинге выступили депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев и представители обманутых дольщиков. Они выразили протест против «замораживания» строительства их домов, говорили о равнодушии областной и городской власти к их проблемам.

По итогам митинга была принята резолюция. В ней требуется внести изменения в законодательные акты Ярославской области, вступающие в силу не позднее 01 октября 2016 года, запрещающие любое строительство и выдачу разрешений на строительство по договорам долевого участия в Ярославской области до завершения работ на всех существующих объектах незавершённого строительства. Митингующие потребовали создать рабочую группу по каждому проблемному объекту города Ярославля во главе с первым заместителем мэра Алексеем Малютиным. Дольщики призвали врио губернатора Дмитрия Миронова взять проблему под личный контроль и привлечь к уголовной ответственности учредителей одной из компаний-застройщиков.

«Размер ущерба, который нанесли недобросовестные застройщики жителям Ярославии — это десятки домов, более 2000 квартир, сотни миллионов украденных рублей. Люди собираются и борются за свои права. Надеюсь, что итогом этой борьбы станет выполнение обязательств застройщиков перед людьми», — считает один из организаторов митинга депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.