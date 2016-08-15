Пекин, 15 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному Академией наук КНР, первый в мире спутник квантовой связи получил свое официальное имя. Уникальный космический аппарат был назван «Мо-цзы» — в честь знаменитого древнекитайского философа и ученого.

en.wikipedia Мо-цзы

«Мир знаком со спутником «Галилей» и телескопом «Кеплер», сегодня появился еще один научный инструмент, названный в честь великого ученого древности. Мы надеемся, что спутник «Мо-цзы» позволит мировой общественности по-новому взглянуть на науку и культуру Китая», — сообщил журналистам руководитель проекта Пань Цзяньвэй.

Спутник «Мо-цзы» предназначен для проведения квантовых экспериментов. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР. Спутник предназначен для проведения квантовых экспериментов. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР, пишет «Синьхуа».

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве сцепленной пары и классического канала связи. Квантовая телепортация не способна передавать энергию или вещество на расстояние.

Мо-цзы — древнекитайский философ, разработавший концепцию о всеобщей любви, которая легла в основу учения моизма. Политические, нравственные и религиозные идеи Мо-цзы нашли отражение в одноимённом труде, составленном его учениками. Основные темами сочинения стали: всеобщая любовь друг к другу, необходимость отказа от завоевательных войн, восхваление добродетели, экономия в тратах, сдержанность при похоронах, соблюдение воли небес, бессмысленность занятий музыкой и критика фатализма.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. стало известно, что в ближайшие 10 лет Китай выведет на орбиту Земли более 14 новейших метеорологических и научных спутников.