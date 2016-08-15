Красноярск, 15 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Супружеская пара и их дети, погибшие при опрокидывании лодки на озере Щучье в Красноярском крае, в день трагедии отмечали день рождения главы семьи, сообщает 15 августа НТВ.

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14 августа 29-летний мужчина с 30-летней женой и двумя детьми в возрасте 6 и 7 лет отправился на прогулку по озеру в 4-местной лодке марки «Неман», которую доставил к месту отдыха знакомый семейной пары, уточняют в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

В какой-то момент лодка опрокинулась, все находившиеся в ней утонули. Очевидцы, остававшиеся на берегу, пытались помочь семье, но не смогли. Тела погибших пока не найдены, на месте трагедии работают водолазы.

Уточняется, что все пассажиры лодки, включая детей, не имели спасательных жилетов.