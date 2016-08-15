Сочи, Краснодарский край, 15 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Третье место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро — таков итог участия воспитанницы Сочинского парусного центра Стефании Елфутиной на соревнованиях по парусному спорту в классе RS: X (виндсерфинг). Ее результат по итогам всех гонок — 69 очков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Сочи 15 августа.

pixabay.com Олимпийские игры

Спортсменка из России уступила француженке Шарлин Пикон (64). «Серебро» взяла китаянка Чэнь Пэйна (66).

Соревнования в классе RS: X в Рио-де-Жанейро состояли из обычных 12 гонок и итоговой медальной. Перед медальной гонкой россиянка вместе с итальянкой Флавией Тарталини делила первое место.

Елфутина родилась 27 января 1997 года в Ейске (Краснодарский край). Бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года, победитель этапа Кубка мира 2015 года в австралийском Мельбурне. Двукратная чемпионка мира среди юниорок — 2014 и 2015 годов, сообщает ТАСС.

Также по теме: Олимпиада в Рио: 15 августа разыграют 17 комплектов медалей

Добавим, что еще одна сочинская спортсменка внесла свою лепту в пополнение копилки медалей российской сборной. Так, золото Олимпиады в Рио завоевала теннисистка Елена Веснина в паре с Екатериной Максимовой. В финале спортсменки победили швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис со счетом 6:4, 6:4. Бронза у представительниц Чехии Люции Шафаржовой и Барборы Стрыцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне — в девятый день Игр — олимпийцы России завоевали семь медалей, три золотые, две серебряные и две бронзовые. Все было разыграно 22 комплекта медалей. За оставшиеся восемь дней будет разыграно 167 комплектов медалей. На сегодня в активе сборной России — 25 медалей: семь золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых. Россияне занимаютчетвертое место в медальном зачете Игр.