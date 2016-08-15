Оренбург, 15 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов Оренбургской области возьмет на заметку озвученную в СМИ идею авиакомпаний, предложенную Минтрансу, об отказе от бесплатного провоза чемоданов в багажном отделении самолетов, а также об ужесточении требований к ручной клади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 15 августа председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Н. С. Самокиш. Первый пассажирский поезд на Царскосельской железной дороге. 1837

Он отметил, что большую часть авиапассажиров составляют командировочные. Инициативу авиаторов Чирков считает желанием заработать на рабочих людях на фоне снижения платежеспособности населения.

«Мы отслеживаем работу железнодорожных и авиакомпаний. Так вот, железнодорожники в первом полугодии сработали в плюс. У них выросли грузо‑ и пассажироперевозки. Авиаторы сходят с ума. Цены на билеты итак очень высоки. Инициатива, связанная с отказом от бесплатного багажа, приведет к тому, что люди предпочтут поезд», — считает лидер оренбургских профсоюзов.

Также он подчеркнул, что инициатива выглядит нелогично в свете того, что в России ставят задачу по развитию внутреннего туризма.

Уполномоченный по правам предпринимателей Оренбургской области Виктор Коршунов выразил свое отрицательное отношение к инициативе авиакомпаний. «Налицо ущемление прав человека. Разница в прибыли не должна ложиться на плечи пассажиров», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Ярослав Чирков считает, что предложение авиакомпаний навряд ли вызовет большой общественный резонанс, поскольку авиасообщение не касается напрямую широких слоев населения. В свою очередь Виктор Коршунов придерживается мнения, что в предвыборный период идею могут использовать в разных целях, поэтому существует возможность протестной реакции общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании попросили Минтранс РФ рассмотреть возможность отказаться от бесплатного провоза багажа и ограничить провоз ручной клади.