Екатеринбург, 15 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Помимо официальной информации, Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что ГУР Минобороны Украины давно планировало провести теракт в российском Крыму. Об этом 15 августа по итогам переговоров с главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы действительно не скрываем того, что известно, мы показываем и людей, которых задержали, и их показания, склады с вооружением и боеприпасами, которые были обнаружены в Крыму. Конечно, мы не все можем показать по телевизору, но у нас есть неопровержимые доказательства, что это была диверсия, которая планировалась давно по линии главного управления разведки министерства обороны Украины, и имела своей целью дестабилизацию обстановки в российском Крыму», — сказал Лавров.

По его словам, в ходе переговоров со Штайнмайером стороны «оценили перспективы и возможности возобновления диалога в «Нормандском формате», на котором не могла не сказаться недавняя вылазка в Крыму украинских диверсантов, в результате которой погибли российские военнослужащие».

Также Лавров подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для пресечения терактов в Крыму на корню: «Независимо ни от чего, независимо от того, как наши западные партнёры будут работать со своими друзьями в Киеве, мы по поручению президента принимаем исчерпывающие меры, чтобы любые попытки подобных проникновений на нашу территорию пресекались на корню».

Министр подчеркнул, что «РФ открыта для предоставления дополнительных фактов, помимо тех, что были предъявлены общественности, нашим западным партнёрам, которые всерьез заинтересуются тем, чтобы подобное не повторялось»: «Для этого нужно оказать влияние на Киев».

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Вооруженных сил Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В этот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму.

Тогда же, 10 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».

«С российской стороны в ходе предотвращения терактов в Крыму погибли двое военнослужащих. Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.