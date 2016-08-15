Стамбул, Турция, 15 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Турции продолжаются задержания подозреваемых в причастности к попытке военного мятежа 16 июля, сообщает телеканал NTV.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 В турецком суде

15 августа прокуратурой были выданы ордеры на арест 173 работников судов в Стамбуле. Точное количество задержанных в рамках операции не уточняется, их подозревают в связях с исламским оппозиционером Фетхуллахом Гюленом и его организацией ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»).

Обыски проходят в трех судах в районах: Чаглаян, Газиосманпаша и Бакыркёй. Здания судов заблокированы.

Ранее 15 августа было объявлено о задержании на границе с Сирией прокурора турецкого города Эрзурум Экрема Беязташа.

После неудачной попытки военного переворота в Турции было уволено и отстранено от работы почти 81,5 тыс.человек, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. В целом число, лишившихся работы в результате неудавшегося госпереворота, составило 81 тыс. 494 человек.

Сокращения коснулись судей, солдат и государственных служащих. Так, в военной сфере, госаппаратеи среди чиновников было уволено около пяти тысяч человек.

Напомним, что в Стамбуле и Анкаре в ночь на 16 июля произошла попытка военного переворота. Военным удалось захватить ряд правительственных учреждений, однако в итоге официальным властям все же удалось подавить путч. Сам турецкий президент РайджепЭрдоган был эвакуирован из места, где он отдыхал вместе с семьей, за пол часа до того, как туда пришли военные.

В Анкаре считают вдохновителем мятежа турецкого писателя и бывшего проповедника и имама Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время проживает в США. Сам Гюлен свою вину отрицает. Через пять дней после попытки переворота в Турции был введен режим ЧП.