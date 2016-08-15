Сыктывкар, 15 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



SteenJepsen Шахматы

Один кандидат не представил документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность главы Республики Коми, и в связи с этим в регистрации ему отказано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома Коми.

Зарегистрированные кандидаты на должность Главы Республики Коми: — Гапликов Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми;— Мусинов Леонид Алексеевич, пенсионер; — Попов Вячеслав Васильевич, директор автономного учреждения «Издательский дом Коми»; — Пятков Андрей Михайлович заместитель генерального директора ООО «Шоколад»;— Филипченко Иван Сергеевич, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Зарегистрированный кандидат на должность главы Республики Коми может назначить по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую из территориальных и участковых избирательных комиссий в Республике Коми, вправе в установленном законом порядке проводить агитационные публичные мероприятия в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а с 20 августа по 16 сентября — вести предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. Напомним, что глава Республики Коми избирается сроком на пять лет. Выборы проходят по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства — для избрания необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то есть 50 процентов голосов избирателей плюс один голос.