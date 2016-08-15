Бангкок, 15 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Пятеро военнослужащих армии Таиланда погибли в результате крушения вертолета на севере страны, заявили в вооруженных силах 15 августа. Об этом сообщает Associated Press.

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По словам генерал-лейтенанта Сомсака Нинбанджердкуна, среди погибших в результате крушения — командующий 4-й пехотной дивизии генерал-майор Ноппорн Руанчан.

Как отметил Сомсак, причиной катастрофы стала плохая видимость, вызванная сложными погодными условиями.