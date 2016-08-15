Симферополь, 15 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Западные компании активно интересуются инвестиционными проектами в Крыму, уверяет генеральный директор корпорации развития Республики Крым Олег Морозов.

irinariviera Ласточкино гнездо. Крым

«Иностранные инвесторы … на сегодняшний день в большей степени лишь с интересом смотрят на то, что здесь происходит, но пока опасаются полноценно участвовать в инвестиционных проектах. Однако и они также понимают, что потенциал у республики огромный», — заявил 15 августа в интервью агентству ТАСС Морозов.

Среди тех, кто интересуется перспективными вложениями на полуострове, глава корпорации развития Крыма выделил итальянцев, которые хотят развивать виноделие, швейцарцев, выступающих «с предложениями и технологиями водоподготовки», а также ряд немецких компаний, заинтересованных «в реализации проектов в области возобновляемой энергетики и в сфере оборота твердых бытовых отходов».

При этом иностранные лица в общем числе крымских инвесторов пока составляют около 5% — в то же время местные составляют 60%, а 35% приходится на инвесторов из «материковой» России, подчеркнул Морозов.

Между тем, в свете потепления отношений между Москвой и Анкарой власти полуострова ожидают возвращения турецкого бизнеса — в свое время было заморожено порядка 30 инвестиционных проектов с его участием.

«Мы ожидаем, что они появятся… На самом деле, до ухудшения наших отношений с Турцией, здесь их было много. Как правило, они рассматривали возможности локализации своих производств в Крыму, чтобы выиграть с точки зрения логистики», — указал Морозов.

Наконец, крымские власти возлагают большие надежды и на китайский бизнес, однако Морозов отметил, что на данном этапе стороны сталкиваются со значительными трудностями, поскольку «у китайских инвесторов представление о Крыме практически отсутствует» — для преодоления этой проблемы создана специальная рабочая группа.

Напомним, как ранее стало известно, по федеральной целевой программе развития полуострова будет выделено 3,9 млрд рублей на создание в Крыму трех индустриальных парков. Об этом генеральный директор корпорации развития Республики Крым Олег Морозов сообщил 14 августа.

Речь, в частности, идет о Бахчисарайском административном районе, Феодосии и Евпатории. Утверждённые правительством РФ средства направят на формирование необходимой инженерной инфраструктуры. Проектом заинтересовалась группа иностранных компаний, подчеркнул Морозов, при этом одна из них согласилась вложиться в создание предприятия по производству экологически чистых строительных материалов нового поколения общей стоимостью 4 млрд рублей.