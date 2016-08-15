Калуга, 15 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум.



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Порядка 8 хищений товарного чугуна с грузовых поездов, следовавших по территории Козельского и Сухиничского районов Калужской области, совершила период с февраля по апрель 2014 года преступная группа из семи местных жителей в возрасте от 21 до 45 лет.

Как сообщил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM и.о. прокурора Сухиничского района Калужской области Максим Сорокин, грабители приезжали к месту стоянки грузовых поездов, где часть из преступников проникала в вагоны. Затем в пути следования состава, между станциями, они сбрасывали чугун с вагонов, а после все вместе возвращались к месту сброса и забирали его.

В результате совершенных преступлений в период с февраля по апрель 2014 года ими было похищено более 32 тонн чугуна на сумму свыше 430 тысяч рублей и совершено покушение на хищение почти 17 тонн чугуна.

Сухиничский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимых и назначил им наказание в зависимости от роли каждого участника преступной группы от 2 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Трое из семи членов преступной группы были осуждены от 2 до 2 лет 6 месяцев условно