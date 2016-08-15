Ярославль, 15 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Гособвинение обжаловало оправдательный приговор, вынесенный Кировским районным судом Ярославля бывшему заместителю мэра Дмитрию Донскову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

ИА REGNUM Дмитрий Донсков, Алексей Лопатин и Евгений Урлашов в зале суда

При этом жалобы на вердикт суда в отношении двух других фигурантов скандального уголовного дела — отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова и его экс-советника Алексея Лопатина — от прокуратуры не поступило.

«Судя по всему, с вынесенным в отношении их решением гособвинение согласилось», — пояснила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

По ее словам, сторона защиты Евгения Урлашова отреагировала на приговор незамедлительно: краткая апелляционная жалоба была подана уже в день его оглашения. 13 августа краткую жалобу подал и адвокат Лопатина Евгений Шприц.

«Вероятно, полные апелляционные жалобы будут поданы после ознакомления с приговором суда. Пока же таким образом защита постаралась соблюсти заявленные законом сроки. Теперь будет решаться вопрос времени. Если ознакомление с приговором будет проходить в разумные сроки, никто возражать не будет», — отметила Наталья Сарбунова.

Приговор в отношении трех основных фигурантов «дела Урлашова» был оглашен 3 августа. Отстраненный мэр Ярославля был признан виновным в вымогательстве и получении взятки и приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей. Алексей Лопатин также был признан виновным в вымогательстве взятки и осужден на 7 лет строгого режима без штрафа. Вину Дмитрия Донскова суд не счел доказанной, он был оправдан.