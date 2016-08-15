Москва, 15 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В России водителю, нарушившему правила дорожного движения, могут выписать штраф на основании видеоматериалов, которые поступили от людей, снявших нарушение на видеокамеру в смартфоне. Соответствующие поправки разработаны в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения (КоАП) Миистерством внутренних дел России, пишет газета «Коммерсантъ».

Unsplash Смартфон

Теперь, согласно разработанным поправкам, в кодексе может появиться понятие «специализированное программное обеспечение, используемое для фиксации административных правонарушений». Речь идёт о приложении, которое может быть установлено на смартфонах. Благодаря этому мобильному приложению можно снять видео, на котором будет фигурировать точное время и место события. Такую программу на гаджет может поставить любой человек, прошедший регистрацию на портале госуслуг.

Видео, отснятое на смартфон, нельзя будет корректировать. Материал будет принят в ГИБДД, при этом инспектору должен быть виден номер автомобиля. Автовладелец, нарушивший правила, после этого будет оштрафован.

При помощи этого приложения можно добиться штрафа не за все нарушения ПДД, а лишь за «оказывающие непосредственное влияние на состояние аварийности». Имеется в виду проезд на красный сигнал светофора, пересечение железнодорожного переезда в неположенном месте, разворот в неположенном месте и ряд других пунктов ПДД.

Комментируя инициативу МВД, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, введение поправок поможет повысить ответственность автовладельцев.

«Кроме этого, можно будет администрировать то, что сейчас невозможно, даже если внести поправки в ПДД и КоАП. Например, выбрасывание мусора из машины, опасное вождение и другие виды нарушений», — сказал он.

Другого мнения придерживается президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его мнению, под наказание подпадут собственники автомобилей, а не нарушители.

«Я имею право запросить материалы дела, а значит, узнать личность человека, кто снял видео. Нарушители будут находить «операторов», все это будет выливаться в мордобой и рост социальной напряженности», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что за полгода 2016 года в Московской области при помощи камер фотовидеофиксации было выдано более двух миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД.