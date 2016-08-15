Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону чугунные крышки канализационных люков хотят украсить символикой города и сделать достопримечательностью для туристов. Первая крышка с изображением здания городской думы появилась рядом с мэрией, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Крышка люка

Мнение горожан и гостей донской столицы будет учтено. Если инициативу ростовских властей общественность одобрит, то крышки с символикой южной столицы появятся и на других улицах.

Напомним, что с инициативой раскрасить крышки канализационных люков выступала ростовчанка Екатерина Гойда. Она считает, что в преддверии чемпионата мира по футболу, который в 2018 году примет Ростов-на-Дону как один из городов-организаторов мундиаля, это особенно актуально.

«Я считаю, что Ростову-на-Дону необходимы свежие арт-идеи. Это станет оригинальным украшением города», — написала горожанка в группе «Активный ростовчанин» на официальном портале администрации областного центра.

Но некоторые горожане неоднозначно отнеслись к идее, так как боятся учащения случаев кражи крышек люков.