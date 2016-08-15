Минск, 15 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум.



belarus.mid.ru Здание посольства России в Белоруссии

В пятницу, 12 августа, напротив здания посольства Российской Федерации в Белоруссии гражданин РФ устроил одиночный пикет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Он был задержан и доставлен в Центральное РУВД г. Минска для разбирательства. Выяснилось, что он является гражданином России, житель г. Красноярска, который находился в нашей стране без нарушений миграционного законодательства», — сказано в официальном сообщении.

Гражданин РФ был отпущен после установки личности. Однако «проводится дальнейшая проверка, его действиям будет дана правовая оценка», — отметили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пикетированием посольства России занимались граждане Белоруссии из числа представителей прозападной оппозиции. Они выходили на пикеты с требованиями освобождения украинской летчицы Надежды Савченко и осуждением внешней политики России.

Напомним, что межправительственные соглашения в рамках Союзного государства Белоруссии и России позволяют гражданам РФ и РБ находиться длительное время в России и Белоруссии без регистрации, проживать и осуществлять трудовую деятельность, а также пересечение границы без процедур, обязательных для граждан других государств (паспортный контроль и другие). В то же время власти Белоруссии применяют ограничения на въезд граждан России на свою территорию, ставя им в российские паспорта штампы с отметками о запрете на въезд.