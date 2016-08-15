Москва, 15 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Компания «Хонда Мотор Рус» объявила об отзыве более 55 тыс. автомобилей Honda CR-V, Accord и Jazz. Поводом стала ошибка при производстве подушки безопасности, из-за которой невозможно предусмотреть поведение устройства в момент срабатывания, сообщает 15 августа Росстандарт.

pixabay.com Эмблема Honda

Общее число подлежащих ремонту автомобилей составляет 55 590 шт., включая 38 855 шт. Honda Accord, 5587 шт. Honda CR-V и 1148 шт. Honda Jazz. Автомобили произведены в период с октября 2005 по декабрь 2008 г.

Владельцы будут оповещены о необходимости ремонта машины. На всех отзываемых экземплярах будут бесплатно заменены газогенераторы подушки безопасности.