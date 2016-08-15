Фукусима , Япония, 15 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Небольшое землетрясение произошло 15 августа в японской префектуре Фукусима, заявили в Метеорологическом агентстве Японии, сообщает Figaro.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

По данным агентства, угрозы цунами нет. Как уточнили в Геологической службе США, землетрясение мощностью до 5,6 баллов, которые ощущались вплоть до Токио, произошло в 16:04 по местному времени в море, на глубине до 28 км.

В компании Tepco, которая отвечает за эксплуатацию АЭС Фукусима Дайичи, заявили, что, по предварительным данным, каких-либо повреждений на станции не обнаружено. По словам представителя компании, в данный момент проводится проверка.

На долю Японии, которая находится на месте стыка четырех тектонических плит, приходится до 20% землетрясений, регистрируемых в мире.

Напомним, 11 марта 2011 года Япония пережила одно из самых сильных землетрясений в своей недавней истории, за которым последовало разрушительное цунами. В результате повреждений, на АЭС Фукусима произошел сбой подачи электроэнергии для охлаждения реакторов, что привело к аварии на станции и последующему радиоактивному загрязнению.