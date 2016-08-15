Варшава, 15 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о полной ответственности президента Польши Леха Качиньского за катастрофу «борта №1» под Смоленском в 2010 году. Об этом он написал в своем Facebook.

commons.wikimedia.org На месте авиакатастрофы

По его словам, при сложной ситуации в полете командир экипажа всегда спрашивает о решении президента. «Президент не должен был разрешать взлета этого самолета и никоим образом его посадки», — считает Валенса.

«Здесь — полная ответственность президента», — написал он, предложив выяснить, кто «помогал» главе государства в принятии этих ответственных решений. Кроме того, «самую большую ответственность» за катастрофу президентского самолета несет брат главы Польши — Ярослав Качиньский, который не полетел на мероприятие в Катыни в апреле 2010 года.

Напомним, польский «борт №1» разбился 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования — всего, вместе с членами экипажа, 96 человек. Все погибли. Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета.

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Дело расследовалось в течение нескольких лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.

Варшава, однако, считает, что виноваты российские диспетчеры. Кроме того, в Польше на последних парламентских выборах пришла к власти партия Права и Справедливости, а также нынешний президент Польши — Анджей Дуда является выдвиженцем этой партии.

Руководит партией Ярослав Качиньский — брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского. В партии предполагают, что катастрофа Ту-154 была устроена российскими спецслужбами.