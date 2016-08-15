Улан-Удэ, 15 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Режим ЧС в лесах Бурятии, действовавший с 6 мая текущего года, отменен указом главы региона с 15 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Ylvers Дым от лесного пожара

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 585 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 148 тыс. га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 55%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 65,2%», — говорится в сообщении РАЛХ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 августа глава Бурятии Вячеслав Наговицын подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Уточняется, что он был отменен в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кижингинском, Мухоршибирском, Окинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, а также в городе Улан-Удэ. В тех районах республики, где не отменен особый противопожарный режим, вход в лес населению запрещен, отметили в РАЛХ.

Добавим, по данным агентства, сегодня, 15 августа, лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Однако это вовсе не означает, что пожароопасный сезон в Бурятии подошел к концу, ведь лесные пожары в регионе могут возникнуть и в октябре.

По фактам возникновения лесных пожаров в Бурятии на сегодняшний день возбуждено более 60 уголовных дел.