Пекин, 15 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Китайский Центробанк в очередной раз совершил операции обратного РЕПО на сумму в 80,5 млрд юаней ($12,12 млрд). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.

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Как и во всех предыдущих случаях, доходность операций составила 2,25%. Операции проведены на 7-дневный срок. Активность Центробанка КНР обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне», пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене. Как сообщало ИА REGNUM ранее, Международный валютный фонд (МВФ) признаёт экономический прогресс в Китае, но напоминает о необходимости реформ. МВФ обеспокоен ослаблением роста китайского ВВП.