Донецк, 15 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Вчера, 14 августа, в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на всех основных участках фронта. При этом ВСУ, армии ДНР и ЛНР продолжали использовать 120, 122 и 152 мм артиллерию. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

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Так, по данным военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине подразделения ВСУ совершили обстрел позиций ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк (окрестности аэропорта и «Вольво-Центра» в Куйбышевском районе), Трудовское, Александровка, Ясиноватая, Красный Партизан, Еленовка, Сосновское, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново и Саханка. «Накануне вечером и ночью украинская сторона выпустила 267 мин калибрами 82 и 120 мм и 102 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм. Обстрелы завершились только к 02:10… В 00:05 украинская сторона открыла огонь из орудий калибра 122 мм по поселку Александровка. Под обстрелом оказался и наблюдательный пункт СЦКК. Российские офицеры Совместного центра были вынуждены укрыться в подвале», — рассказал ДАН силовик.

Он сообщил, что украинские военные также использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, а в районе промзоны Ясиноватой отмечено усиление снайперской активности. «В районе промзоны этой ночью зафиксировано увеличение количества снайперских обстрелов», — подытожил собеседник.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала минометные обстрелы позиций ЛНР в селе Калиново. По данным ЛНР, в результате ведения боевых действий погибли двое бойцов Народной милиции.

В то же время депутат законодательного собрания Санкт Петербурга Виталий Милонов на своей странице в Фейсбук информирует, что его микроавтобус попал под обстрел в районе Горловки (Донетчина, под контролем ДНР). «Меня не было в этом микроавтобусе в тот момент, я отъехал чуть раньше. Но это наш микроавтобус, в котором мы тут ездим. Изрешетили наш автобус», — написал Милонов. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, хотя в автобусе находился его помощник. Депутат также заверил, что уже покинул территорию ДНР.

В свою очередь, 15 августа спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 64 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, 23 обстрела зафиксировано на Донецком, 28 на Мариупольском и восемь — на Луганском направлениях.

Баранова сообщила, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска были обстреляны ВС ДНР из 120 мм минометов. «Огонь из автоматических станковых гранатометов, 82 мм минометов и пулеметов крупного калибра враг вел по позициям в районе Светлодарской дуги. Под пулеметный и гранатометный огонь попало Ленинское. В Верхнеторецком активность проявил снайпер», — сказала Баранова.

По ее словам, украинские войска в Новоселовке (на Мариупольском направлении) ВС ДНР обстреляли из 122 мм артиллерии, а в Широкино, Талаковке, Марьинке и Водяном противник активно применял бронетехнику. «В Марьинке и Талаковке огонь велся из минометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Водяном, Гнутово и Широкино открывался в основном гранатометный огонь», — рассказала Баранова.

Она также проинформировала, что в районе Новоалександровки (Луганщина, под контролем ВСУ) ВС ЛНР пытались захватить опорный пункт ВСУ. «Около 10.10 со стороны населенного пункта Калиново на расстояние до 100 м подошла ДРГ противника в количестве трех-шести человек и открыла огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боестолкновение длилось 20 минут. Понеся потери, противник отступил», — заверила майор.

Напомним, 14 августа заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера украинская армия 675 раз открывала огонь по позициям ополчения. В частности, было выпущено 192 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм, 394 мины калибрами 82 и 120 мм, а также семь танковых выстрелов. По его словам, командование ВСУ начало вывод боевых подразделений в тыл для переобучения солдат американскими инструкторами. «В связи с небоевыми потерями среди личного состава ВСУ украинское командование приняло решение об отводе части подразделений в тыловые полигоны для обучения под контролем американских специалистов», — уточнил Басурин.