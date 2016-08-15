Рига, 15 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Латвии прогнозирует, что в 2016 году учебу в первых классах латвийских школ начнут на тысячу детей меньше, чем в 2015 году, сообщает BNS.

frwl Пустой класс

Как заявила представитель министерства Инта Берзиня, по предварительным данным, что в 2016/2017 учебном году в первый класс пойдут 21 107 школьников, тогда как в 2015 учебном году их количество составляло 22 262.

Министерство также прогнозирует, что примерно на тысячу школьников сократится и число 12-тиклассников. Так, в 2015/2016 учебном году в 12-х классах училось 9196 молодых людей, а в новом учебном году планируется, что в последних классах средней школы будет учиться всего 8621 ученик.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, число учащихся в общеобразовательных школах Латвии за 10 лет сократилось на 63,4 тыс., сообщает BNS. Так, в 2015/2016 учебном году в 1−12 классах общеобразовательных школ учились 202,7 тыс. детей, а в 2005/2006 учебном году — 266,1 тыс.

Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

Согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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