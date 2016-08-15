Екатеринбург, 15 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Ряд западных правительств начинает понимать, что политика не должна оказывать влияние на взаимовыгодные проекты в сфере экономики, и в числе этих проектов — «Северный поток-2». Об этом 15 августа в ходе выступления в Уральском федеральном университете заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Это в меня вселяет надежду, что мы уйдем от заидеологизированности и постепенно восстановим все механизмы взаимодействия», — сказал Лавров.

По его словам, ЕС и РФ всё ещё остаются важными партнёрами: «Евросоюз по-прежнему коллективно — основной, первый экономический и торговый партнер Российской Федерации. Мы — четвертый по значимости торговый партнер Европейского союза. Хотя показатели значительно просели, но остаются достаточно высокими».

Напомним, Евросоюз присоединился к санкциям, инициированным США против России в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с РФ и началом гражданской войны на Украине. К санкциям впоследствии присоединились ещё несколько государств, включая Канаду, Австралию и Японию.