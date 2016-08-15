Таллин, 15 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Эстонии признало, что до сих пор не ответило на озвученное 1 июля Россией и Финляндией приглашение к странам региона Балтийского моря обсудить вопрос воздушной безопасности. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиокорпорация ERR со ссылкой на представителей Министерства обороны страны.

skeeze Летящий над морем самолет

В министерстве опровергли сообщение финской газеты Helsingin Sanomat об отказе обсуждать данный вопрос, хотя признали получение письменного приглашения от России. Проблема полетов самолетов с выключенными транспордерами в регионе Балтийского моря требует решения, считают в эстонском Министерстве обороны, но своего отказа обсуждать данный вопрос в ведомстве не давали. Свое молчание в Эстонии объясняют необходимостью консультаций с союзниками по военному блоку НАТО. «Эстония еще не сформировала свою позицию по этому вопросу. Мы получили предложение. Сейчас мы проводим основательный анализ. Несомненно, мы проведем переговоры со своими союзниками по НАТО, а также с Финляндией и Швецией», — заявил и.о. начальника отдела по связям с общественностью министерства обороны Эстонии Артур Югасте.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat написала, что ни одна страна не ответила положительно на приглашение России обсудить воздушную безопасность в регионе Балтийского моря. Дословно это звучало так: «Ни одна страна, по данным Helsingin Sanomat, не отреагировала положительно на приглашение, которое было послано Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Финляндии и Швеции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля состоялась встреча президентов Финляндии и России, на которой глава Финляндии Саули Нийнистё поднимал вопрос о полетах авиации с выключенными транспордерами, что может привести к авариям или неприятным инцидентам. Российский президент Владимир Путин заявил тогда, что проблема касается не только российских военных самолетов, но и натовских. При этом Путин пообещал дать поручения МИДу и Минобороны заняться обсуждением данного вопроса вместе с представителями НАТО.

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