Волгоград, 15 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области в медицинских учреждениях появится новое специальное оборудование, предназначенное для выявления, лечения и профилактики туберкулеза. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете здравоохранения 15 августа, всего планируется закупить 337 единиц.

mil.ru В больнице

Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета. Всего в текущем году региону из государственной казны дополнительно планируется направить более 62 миллионов рублей на сферу здравоохранения. Такой объем средств по госпрограмме «Развитие здравоохранения» региону выделен впервые.

Как уточнили в облздраве, оснащение больниц региона пополнится цифровым рентгенологическим аппаратом, аппаратом для искусственной вентиляции легких, переносными УЗИ-аппаратами, современным анестезиологическим оборудованием, кислородными концентраторами. Уже объявлены аукционы на приобретение установок.

Кроме того, крупные финансовые вливания из федерального центра в 2016 году были направлены на обеспечение кадровой программы «Земский доктор» — финансирование увеличено на 60% с 27 до 45 миллионов рублей. С начала года по данной программе в сельские районы региона трудоустроились 35 врачей, дополнительно планируется направить на сельские территории еще 40 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости, болезненности и смертности от туберкулеза. Так, за первые полгода 2015 года в регионе заболеваемость населения всеми формами туберкулеза снизилась на 1,9%. А по итогам прошедшего зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом на 4,5%. В 2014 году показатель заболеваемости постоянного населения составил 60,3 на 100 тыс. человек, что ниже уровня 2013 года — 64,4 на 100 тыс. человек. Болезнь у мужчин выявляется в 2,4 раза чаще, чем у женщин. Самая высокая заболеваемость туберкулезом регистрируется в возрастных группах 25−34 года и 35−44 года.