Иркутск, 15 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. 26 детей из Черемховского психоневрологического интерната остаются в Иркутской областной инфекционной больнице, пятеро из них — в реанимации, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. Для каждого ребенка установлен индивидуальный пост.

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По его словам, Минздравом Иркутской области в интернат дополнительно направлены врач-педиатр и инфекционист, которые в постоянном режиме наблюдают детей. В ходе наблюдения у троих воспитанников обнаружены легкие признаки кишечного заболевания. Принято решение перевести их в Иркутск.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой специалисты Росздравнадзора продолжают проверку по данному факту, совместно с экспертами НИИ детских инфекций проводится анализ историй болезней детей.

Сегодня в Иркутск вылетит заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Ольга Чумакова, а также ведущий сотрудник НИИ детских инфекций.

Как уточнили в Минздраве Иркутской области, четверо воспитанников Черемховского психоневрологического интерната были переведены в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу 14 августа. Для их транспортировки в Черемхово были направлены реанимобили Иркутского областного центра медицины катастроф.

«В настоящее время в Черемховском психоневрологическом интернате в круглосуточном режиме работают педиатр Черемховской городской больницы №1 и врач инфекционист Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Кроме того, организовано дежурство врача невролога. Также в социальном учреждении работают специалисты Территориального органа Росздравнадзора», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

По данным главного врача Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева, в медицинском учреждении созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи воспитанникам интерната. По оценкам специалистов, особую сложность при лечении воспитанников интерната представляет наличие у них тяжелейших врожденных заболеваний: грубые поражения центральной нервной системы, эпилепсия, ДЦП, гидроцефалия, квадрипарез, серьезнейшие умственное и физическое отставания в развитии, кроме того, у многих наблюдается существенный дефицит массы тела. В таких условиях даже самая, казалось бы, незначительная инфекция может представлять серьезную опасность.

С 15 августа региональный Минздрав начнет проверку соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности в Черемховском психоневрологическом интернате. Также проверка пройдет в Черемховской городской больнице №1. Помимо этого, проводятся служебные расследования по четырем фактам смерти воспитанников интерната.

В детском инфекционном отделении Черемховской городской больницы №1, куда массово поступали воспитанники интерната, проводится очаговая дезинфекция с последующим бактериологическим контролем, в связи с чем в отделении временно прекращен прием пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате массового пищевого отравления скончались трое детей в возрасте 5 и 8 лет. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».