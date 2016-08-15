Мурманск, 15 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Комитет ветеринарии Мурманской области проверит информацию о наличии биологических отходов в региональных водах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, видеоролик со «спорными» кадрами появился на одном из местных интернет-ресурсов, в нём водолаз ножом разрезает делевое полотно садка с рыбой.

PublicDomainPictures Мертвая рыба

«Погибшая рыба находится в разной степени разложения, наблюдаются также единичные живые экземпляры предположительно семейства лососевых, — пояснили в комитете. — Можно предположить, что в основании делевого мешка в значительном количестве находятся биологические отходы».

Данный материал стал основанием для возбуждения административного производства. Тем временем, экологи выразили своё мнение по этому вопросу. Однозначно утверждать или опровергать теорию, что происходящее зафиксировано на территории Мурманской области, во Всемирном фонде дикой природы не могут.

«Однако, по мнению наших экспертов, версия не лишена оснований. К сожалению, эпизоотии, то есть массовые заболевания, в садковых хозяйствах встречаются с завидной регулярностью в различных уголках земного шара, — прокомментировали в Баренц-отделении WWF России. — В таких случаях, как правило, производят оперативный забой рыбы и её утилизацию, как это было, например, в ООО «Русский лосось». Следует также отметить, что ежедневный отход рыбы и её регулярное извлечение из садков является нормальным, плановым процессом в садковых хозяйствах во всех странах даже при отсутствии массовых заболеваний. В данном же случае зафиксирован пример поразительной халатности и экологической безответственности, когда процесс заболевания был запущен до крайней стадии, мёртвая рыба скопилась тоннами на дне садка, начала разлагаться, и её уже нельзя было извлечь обычными способами. Официальных заявлений о регистрации таких случаев мы не встречали».

Напомним, в прошлом году на территории Мурманской области себя впервые проявил миксобактериоз — заболевание лососевых в садках предприятий аквакультуры. По оценке губернатора, состояние дел в отрасли поставило под угрозу и саму идею развития товарного рыбоводства на Кольском Севере, и экологическое благополучие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о происходящем в заполярных водах стало известно после того, как осенью недалеко от Мурманска было обнаружено несколько ям с гнилой рыбой. В итоге, сотни тонн биологических отходов уничтожали на протяжении практически полугода. По данным властей, в целом, причинами сложившейся ситуации в Мурманской области стали отсутствие актуальной нормативно-правовой базы, устанавливающей чёткие требования к предприятиям аквакультуры в сфере экологической безопасности, недостатки в организации производства, а также неготовность предприятия к массовой гибели рыбы и недостаточно эффективный контроль.