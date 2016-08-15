Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Российский спортсмен Роман Власов, завоевавший накануне, 14 августа, золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 килограмм, сообщил, что посвятил свою победу трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину, сообщает «Р-Спорт».

mil.ru Бросок в греко-римской борьбе

"Свою победу я хочу посвятить Александру Александровичу. Он тот человек, благодаря которому я сегодня стоял на высшей ступени пьедестала почета», — сказал Власов.

Спортсмен подчеркнул, что повторить рекорд Карелина нельзя: он в спорте сделал больше всех. Он отметил, что не загадывает далеко на будущее. Он хотел стать двукратным чемпионом мира, и это получилось.

«Сегодня я выиграл, а завтра будет новый день», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа Власов завоевал золотую медаль. В финале он боролся с датским соперником Марком Мадсеном, которого Власов оценил как очень серьёзного противника.

Напомним, Александр Карелин — советский и российский борец греко-римского стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр (1988 г., 1992 г., 1996 г., категория до 130 кг),. За все годы своей спортивной карьеры победил в 888 поединках.