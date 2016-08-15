Кёльн, Германия, 15 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В городе Кёльне (Германия) прогремели выстрелы: в результате конфликта пострадал один человек, пишет газета Express.

stevepb Пули

Сообщения в полицию поступили ночью сегодня, 15 августа. Согласно переданной информации, в Кёльне вспыхнул конфликт между мужчиной и группой из четырёх человек. Ссора переросла в схватку, и мужчину ранили ножом в ногу.

После этого пострадавший сел в машину и хотел скрыться с места происшествия, но кто-то из его противников выстрелил в кузов. Пострадавший попал в больницу.

Двоих подозреваемых удалось задержать. Полиция выясняет мотивы конфликта.