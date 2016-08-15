Вена, 15 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Власти Австрии могут объявить в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с беженцами уже с 6 сентября, сообщил в интервью агентству APA канцлер республики Кристиан Керн.

Bwag Беженцы на вокзале Вены. 2015

По его словам, количество беженцев может вновь увеличиться после небольшого снижения, и к этому надо быть готовыми. Предполагаемое увеличение потока мигрантов он связал с возможным изменением ситуации в Северной Африке и Турции.

Керн пояснил, что в начале сентября пройдут еще одни переговоры министров обороны и внутренних дел Австрии и Венгрии. В ходе переговоров «должны быть созданы условия для реализации чрезвычайного положения, в том числе для возвращения беженцев в Венгрию», — сказал глава Австрии.

Согласно решению правительства страны, в 2016 году власти Австрии примут на рассмотрение не более 37,5 тыс. заявок на предоставление убежища. Это решение также предусматривает введение в стране чрезвычайного положения и закрытие границ.