Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители администрации Санкт-Петербурга просят крупные строительные компании города помочь деньгами и кадрами при достройке стадиона на Крестовском острове, необходимого для проведения матчей Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 15 августа «Деловой Петербург».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

По данным этого издания, вице-губернатор Игорь Албин якобы лично договорился с собственниками четырех крупнейших строительных компаний города «о том, что они перечислят на завершение объекта значительные суммы денег и помогут стадиону рабочими руками». По утверждению источника, речь идет об общей сумме в 2 млрд рублей.

«Чиновники информацию о поборах опровергают, называя ее попыткой непорядочных людей дискредитировать власть», — сообщает «ДП».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с предыдущим генподрядчиком, компанией «Инжтрансстрой-СПб», был расторгнут в конце июля по инициативе Смольного. 10 августа стало известно, что срочно объявленный конкурс на достройку стадиона и благоустройство прилегающей территории выиграла компания «Метрострой». До конца текущего года ей предстоит освоить порядка 7,8 млрд рублей, чтобы завершить возведение спортивной арены.

После этого в Смольном заявили, что число рабочих, занятых на стройплощадке, должно быть увеличено к 30 августа как минимум втрое — с 1 тыс. до 3 тыс. человек. Однако эксперты выражали сомнение в том, способен ли «Метрострой» мобилизовать такое количество людей на стадион, учитывая занятость компании строительством сразу нескольких линий метрополитена.

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Как отмечает «Деловой Петербург», вице-губернатор Игорь Албин подтвердил мобилизацию специалистов на главную городскую стройку, однако сообщения о сборе денег назвал слухами, сказав, что у «Метростроя» достаточно средств для завершения проекта.

«Но источники, знакомые с деталями переговоров, утверждают, что Смольный настоятельно попросил строителей выделить на достройку стадиона от 300 млн до 500 млн рублей с компании», — пишет деловое издание. При этом денежные средства будут оформляться как заёмные, и их обещают вернуть строительным компаниям до конца года.