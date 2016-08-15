Таллин, 15 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Министерство сельской жизни Эстонии объявило о целевой поддержке программы «Прикладные исследования и научные разработки в аграрном секторе» на период 2015—2021 годов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 августа, сообщили в министерстве, отметив, что общий объем семилетней программы составит 9,6 млн евро.

Серебрякова Зинаида. Капуста. Село Нескучное. 1909

Сообщается, что реализуемые научно-прикладные разработки станут основой для разработки государственной политики, законодательства и системы государственного надзора в сельскохозяйственной жизни страны.

В 2016—2017 годах финансирование получат как минимум пять проектов — общая суммарная стоимость поддержки составит 145 тысяч евро. Один из утвержденных проектов касается «влияния на экономику альтернативных способов хирургической кастрации свиней». Конкурсный отбор также открыт для профильных научно-исследовательских институтов. Свои заявки заинтересованные учреждения должны подать не позднее 8 сентября в электронной единой системе эстонского научно-исследовательского портала ETIS.