Анкара, 15 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре необходимо участвовать в оборонном сотрудничестве со странами, не входящими в НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на германские СМИ.

Флаг Турции

С таким заявлением он выступил в интервью германской газете BIld, опубликованном 15 августа. По словам дипломата, это связано с тем, что западные партнеры Турции не готовы продавать стране оборудование и заниматься обменом информации, хотя Турция, отмечает глава турецкой дипломатии, является «одним из самых больших сторонников НАТО».

Он также опроверг заявления о том, что Турция может впоследствии выйти из североатлантического альянса. Эта идея, подчеркивает Чавушоглу, продвигается «антитурецкими кругами».

«Очевидно, что мы должны также сотрудничать и с другими партнерами при закупках и продаже оружейных систем. Поскольку есть партнеры по НАТО, которые, например, отказывают нам в продаже систем ПВО или обмене информацией», — добавил дипломат.