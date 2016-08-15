Нягань, Югра, 15 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В Югре долгожданную зарплату обрели 1547 работников буровой компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роструда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общая сумма задолженности ООО «КНГ-Сервис» составила 64,6 млн рублей. Такая сумма была выявлена в ходе инспекторской проверки.

«В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в Роструде.

Отметим, по итогам 2015 года работодатели Югры задолжали своим работникам порядка миллиарда рублей. При этом за находящимся в Нягани ООО «КНГ-Сервис» на январь 2016 года сумма задолженности была гораздо меньше — порядка 41 млн рублей. Уже тогда прокуратура требовала от работодателя погасить задолженность.