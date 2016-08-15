Красноярск, 15 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум. За год школьные принадлежности в Красноярском крае подорожали в среднем на 10%. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, за июль 2016 года по отношению к июлю прошлого года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 12,9%, обувь детскую — на 8%, одежду для детей школьного возраста — на 7,7%.

schuldnerhilfe Вывернутые карманы

«Среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров наибольший прирост цен наблюдался на набор фломастеров (15%), из одежды и обуви для детей школьного возраста — на блузки для девочек и ботинки, полуботинки (14,9% и 12,6% соответственно)», — говорится в сообщении.

Самым дорогим пунктом перечня является обувь: средняя цена пары ботинок или полуботинок для детей школьного возраста составляет почти 2 тыс. рублей. На втором месте стоит ранец или школьный рюкзак, средняя стоимость которого за год выросла примерно на 5% и превысила 1,7 тыс. рублей. На третьем месте — платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей: средняя стоимость этой одежды выросла примерно на 7% и составила порядка 1,4 тыс. рублей.

Стоимость учебников, учебных пособий и дидактических материалов для общеобразовательной школы возросла почти на 8% и составила порядка 400 рублей за штуку. Но если помножить эту цену на количество предметов (а по многим предметам требуется несколько таких учебных пособий), то получается довольно внушительная сумма.

Однако, как рассказала в беседе с ИА REGNUM многодетная мать Юлия Чертыковцева, расходы на школьные товары — это не самый страшный удар от школы по семейному бюджету. «Подготовка детей не так сильно ударяет по бюджету, как поборы в школе на ремонт, на фонды класса, подарки учителям. Дорого обходится питание. Хотя по закону оно бесплатное для многодетных, но не все директора соглашаются», — сказала она. «Вот я уже сейчас думаю, пойдут ли детки в старшие классы, так как выпускной примерно обходится в 40 тысяч», — подытожила Юлия Чертыковцева.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2015 года по отношению к июлю 2014 года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 34,4%; на детскую обувь — на 11,2%; одежду для школьников — на 8,1%.