Екатеринбург, 15 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Ряд государств испытывает большой интерес к участию в формате БРИКС. Об этом 15 августа в ходе выступления в Уральском федеральном университете заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС

«Приемов новых членов сейчас не планируется, хотя интерес есть большой», — сказал Лавров.

По его словам, БРИКС — это «очень важный формат», в рамках которого «согласовываются подходы по ключевым международным проблемам»: «Были опасения у некоторых западных партнёров, что Россия станет идеологизировать эту работу, совсем наоборот, никто не идеологизирует этот формат, но политическую проблематику в повестку дня привнесли не мы, а наши партнёры. Мы с этим согласились».

Лавров также рассказал и о будущем организации: «Совершенно точно будет развиваться секторальное взаимодействие, в том числе в сфере энергетики, будет укрепляться политическое сотрудничество, гуманитарные обмены, образовательные».

Напомним, БРИКС — организация из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Организация была создана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.