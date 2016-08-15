Симферополь, 15 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Число задержанных по делу о подготовке диверсий в Крыму увеличилось с семи до девяти человек. Об этом 15 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфакс».

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«На сегодняшний день под стражей находятся уже девять человек, двое из них арестованы», — заявил источник, добавив, что двое новых подозреваемых являются жителями полуострова, недавно получившими российское гражданство.

«В ближайшие сутки им могут быть предъявлены обвинения по статьям, в том числе связанным с организацией теракта и пособничеством в террористической деятельности», — уточнил источник.

Около 10 человек проходят по делу в качестве свидетелей, при этом статус некоторых из них может измениться на подозреваемых, заявили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM , в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска в результате оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена группа диверсантов.10 августа ФСБ России заявила о задержании в Крыму украинской ДРГ, при этом российские силовики проинформировали о ликвидации агентурной сети ГУР Украины.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о гибели в Крыму двоих солдат ВС РФ после вооруженной стычки с украинскими диверсантами.

На месте ФСБ обнаружила 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий было объявлено о задержании членов подпольной сети украинской разведки и украинских диверсантов, готовивших теракт на полуострове — как граждан Украины, так и России. Сетью, по данным ФСБ, руководил гражданин Украины, житель Запорожской области Евгений Панов (1977 г.р.).