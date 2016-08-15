Москва, 15 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум.



www.mirror.co.uk Дирижабль East2West

«Путин возвращается к цеппелинам», — пишет британское издание The Daily Mirror, вынося эту новость на главную страницу своей интернет-версии.

«Совет безопасности России под председательством Владимира Путина принял проект постройки полуплоского дирижабля, который предполагается использовать при освоении Сибири. Один такой цепелин футуристического дизайна обойдется в 23 миллиона фунтов. Дирижабль (рабочее название East2West) способен заменить собой пять вертолетов Ми8. Эти воздушные суда будут связывать различные точки Крайнего Севера с высокоскоростными железнодорожными магистралями Транссибирской сети и Северным морским путем. Дирижабль должен быть построен к 2018 году.

«Русские полагают, что для просторов Сибири цеппелин — самая подходящая транспортная единица, поскольку она весьма эффективна, потребляет меньшее количество топлива, чем самолет, в воздухе может находиться по нескольку суток, при этом традиционный аэродром для нее не требуется. Новый летательный аппарат будет превосходить размерами Boeing 747 и отличаться значительно большей надежностью. Первые такие аппараты будут способны нести полезную нагрузку 16 тонн и преодолевать 3100 миль, — сообщают корреспонденты Энтони Бонд и Уилл Стюарт. — Однако есть и сомневающиеся в рентабельности проекта. Например, эксперт в области авиации Виктор Карнозов считает, что эффективность дирижаблей никогда еще не была доказана».

Издание отмечает, что дирижабли — это только часть грандиозной программы освоения Сибири, в которую предполагается вложить сумму, эквивалентную 185 миллиардам фунтов стерлингов.

«Русские уже завершают строительство космодрома «Восточный» и обратили серьезное внимание на Арктику, но чтобы реализовать свои планы, им нужны деньги. Очень большие деньги, которые получить можно только в Америке и Европе. По словам некоторых экспертов, Путин рассчитывает, что экономика здесь перевесит политику и западные страны захотят инвестировать капиталы, видя хорошие гешефты в будущем. А инвестирование средств фактически отменит санкции, от которых страдает Россия», — резюмируют авторы.