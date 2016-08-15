Ставрополь, 15 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум.



Управление ГИБДД МВД России по Ставрополью Автоавария вблизи Ульяновки, в которой двое погибли, трое ранены

В Ставропольском крае столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли, трое получили серьезные травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Трагедия, как и предыдущая крупная авария, произошла вечером 14 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Минераловодском городском округе. Возле села Ульяновка врезались четыре машины.

Два участника автоаварии скончались на месте происшествия, еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На месте аварии сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, 10 августа на той же трассе в Нефтекумском районе в крупной аварии погибли четыре человека, еще один попал в реанимацию. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля. Там он лоб в лоб стоолкнулся сдругой легковушкой.

Тремя днями ранее, на той же трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе при столкновении двух автомобилей погибли девять человек. Виновник аварии ехал со значительным превышением скорости. Ранее ему выписывалось уже 20 штрафов за такие нарушения, но он их проигнорировал.

После этого ГИБДД начало операции по выявлению «автохамов» на дорогах Ставрополья. И операция началась именно с трассы «Кавказ», где больше всего лихачей. Только за первый день проведения операции «Скорость» полицейским удалось поймать 38 нарушителей скоростного режима.

Напомним, для проведения операции борцам с «автохамством» разрешили пользоваться ручными радарами и приборами «дорожный пристав» по распознаванию номеров автомобиля.